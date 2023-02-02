Свердловского чиновника будут судить за взятку инспектору ГИБДД

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Инцидент произошел летом 2021 года. 49-летний чиновник по просьбе знакомого передал взятку за продление разрешения на перевозку опасных грузов, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
Теперь мужчина обвиняется в даче взятки. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит шраф до 200 тысяч рублей или срок до одного года.
Кроме того, в отношении автоинспектора возбуждено уголовное делол. Он обвиняется в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и фальсификации. С работы мужчина уже уволен.