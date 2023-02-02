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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Свердловского чиновника будут судить за взятку инспектору ГИБДД

2 февраля 2023, 07:20
Фото: 1MI
Начальника Верхотурского отдела сельского хозяйства регионального Министерства будут судить за взятку силовику. Мужчина передал инспектору ГИБДД две тысячи рублей.

Инцидент произошел летом 2021 года. 49-летний чиновник по просьбе знакомого передал взятку за продление разрешения на перевозку опасных грузов, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Теперь мужчина обвиняется в даче взятки. Уголовное дело уже направлено в суд. Мужчине грозит шраф до 200 тысяч рублей или срок до одного года.

Кроме того, в отношении автоинспектора возбуждено уголовное делол. Он обвиняется в получении взяток, злоупотреблении полномочиями и фальсификации. С работы мужчина уже уволен.

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#Ирина Кирилова#ГИБДД#Взятка#Чиновники#Криминал#Новости УрФО#Свердловская область
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