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Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Тагильчанка пожаловалась на крики и избиения ребенка в семье соседей

2 февраля 2023, 10:51
Фото: 1MI
Женщина разместила в соцсетях анонимное сообщение о том, что ее соседка по лестничной клетке периодически бьет ребенка и орет на него матом. В полиции Нижнего Тагила порекомендовали горожанам сообщать о таких фактах по номеру 102 и не анонимно.

Жительница Нижнего Тагила уверяет, что соседка даже выгоняла ребенка на лестничную клетку. Ситуация продолжается уже около трех-четырех месяцев, не каждый день, но периодически.

Видела эту мамочку, на вид вроде адекватный человек, ухоженная. Решила позвонить в опеку и спросить, что в таком случае делать. Те ответили, чтобы я лично пришла и написала заявление на эту семью, чтобы они пришли на проверку (а я не могу у меня самой грудничок, спросила могут ли они просто так приехать), на что мне ответили вызывайте полицию или идите сами к ним, мы ничем помочь не можем, — пишет анонимный читатель группы «Дети. Нижний Тагил».

Несколько раз обеспокоенной тагильчанке удалось записать происходящее на диктофон. «Полицию вызвать? И что? Они спросят „всё ли в порядке?“ и уйдут…».

Если такие факты действительно вызывают обеспокоенность горожан, о них стоит незамедлительно сообщать в полицию по номер 102. Однако нужно приготовиться к тому, что сообщение от вас будет не анонимным, пояснили в полиции Нижнего Тагила.

Надо обязательно представиться, дать объяснение, оставить контактные телефоны. У сотрудников полиции должны быть основания прийти по этому адресу, а не просто так, что «показалось». Нужно привести факты: когда, в какой день видели. Люди как правило хотят спрятаться. «Я здесь ни при чем, не хочу, чтобы обо мне кто-то знал». А как правоохранители должны узнать, что в семье непорядок? А сколько таких фактов, когда они не подтверждаются? В любом случае, хотелось бы знать, о чем идет речь. Может быть, о семье, о которой идет речь, уже известно сотрудниками полиции. Мы просто так не можем зайти, — пояснила руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца редакции TagilCity.ru.
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#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Проверка#Общество#Эксклюзив#Элина Балуца#Юлия Степанова
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