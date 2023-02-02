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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Умерший в полицейской машине житель Нижнего Тагила собирался уехать на Донбасс

2 февраля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Сергей Шамрин, умерший в полицейском УАЗе после задержания, собирался отправиться на Донбасс. Для этого он восстанавливал военный билет. Об этом сообщила его супруга Юлия во время судебного заседания в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила, где избирают меру пресечения для полицейским.

По ее словам, муж не вырывался во время задержания, а вел себя спокойно и без вызова. Она отметила, что Сергей был патриотом, работал айтишником и недавно у него появилась перспективная работа.

Напомним, Сергей Шамрин умер 29 января 2023 года. Он был задержан полицейскими и помещен в УАЗ. Когда они привезли его в отделение полиции на Тельмана, 40 и вытащили из авто, мужчина уже был мертв. Присутствовавшая там супруга считает, что полицейские вели себя агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что привело к смертельной травме.

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#Ирина Кирилова#Полиция#Погибшие#Спецоперация#Происшествия#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Мужчина умер в полицейской машине в Нижнем Тагиле
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