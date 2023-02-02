Умерший в полицейской машине житель Нижнего Тагила собирался уехать на Донбасс

Напомним, Сергей Шамрин умер 29 января 2023 года. Он был задержан полицейскими и помещен в УАЗ. Когда они привезли его в отделение полиции на Тельмана, 40 и вытащили из авто, мужчина уже был мертв. Присутствовавшая там супруга считает, что полицейские вели себя агрессивно и засовывали Шамрина в машину головой вперед, что привело к смертельной травме.