«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Компания, поставляющая оборудование, обратилась в суд с требованием взыскать с УВЗ 46,4 млн рублей. По данным системы «СПАРК», у предприятия был завершенный контракт с ООО «Вирсо» на сумму 258 млн рублей. В документации сообщается, что поставщик исполнил свои обязательства на сумму 251,6 млн рублей, а Уралвагонзавод оплатил только 206,5 млн рублей.
В ходе разбирательства УВЗ обратился в Арбитражный суд со встречным иском. Он намеревался привлечь «Вирсо» к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и в связи с этим просил взыскать залоговое имущество на сумму 251,6 млн рублей. То есть всю сумму исполненных поставщиком обязательств.
Суд, разобравшись в материалах дела, постановил выплатить УВЗ остатки по контракту, а именно 45,8 млн рублей, а также штраф и расходы по уплате пошлины общей суммой порядка 300 тысяч рублей.