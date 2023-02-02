«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования

В ходе разбирательства УВЗ обратился в Арбитражный суд со встречным иском. Он намеревался привлечь «Вирсо» к ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту и в связи с этим просил взыскать залоговое имущество на сумму 251,6 млн рублей. То есть всю сумму исполненных поставщиком обязательств.