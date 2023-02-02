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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Нижнем Тагиле похоронили умершего в полицейском УАЗике мужчину

2 февраля 2023, 11:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоялись похороны мужчины, который скончался в служебной машине полицейских.

О том, что похороны состоялись, TagilCity.ru рассказала вдова мужчины.

Сергею Шамрину было 44 года. Он умер 29 января. Предварительная причина наступление смерти – перелом шейного позвонка, который он получил, когда полицейские грубо закинули его в машину.

По словам супруги, мужа засунули в отсек для задержанных вверх ногами. Тогда и случился перелом. Задерживали Сергея за дебош около психиатрической больницы, об этом сообщали обвиняемые в произошедшем полицейские.

На прощание в храм Воскресения Христова пришли около 70 человек. Это родственники, друзья и коллеги. Похоронили его на кладбище «Пихтовые горы». У мужчины осталась несовершеннолетняя дочка.

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