В Нижнем Тагиле похоронили умершего в полицейском УАЗике мужчину

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
О том, что похороны состоялись, TagilCity.ru рассказала вдова мужчины.
Сергею Шамрину было 44 года. Он умер 29 января. Предварительная причина наступление смерти – перелом шейного позвонка, который он получил, когда полицейские грубо закинули его в машину.
По словам супруги, мужа засунули в отсек для задержанных вверх ногами. Тогда и случился перелом. Задерживали Сергея за дебош около психиатрической больницы, об этом сообщали обвиняемые в произошедшем полицейские.
На прощание в храм Воскресения Христова пришли около 70 человек. Это родственники, друзья и коллеги. Похоронили его на кладбище «Пихтовые горы». У мужчины осталась несовершеннолетняя дочка.