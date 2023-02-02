В Нижний Тагил привезли главную награду российского клубного хоккея — Кубок Гагарина

Затем спортивная награда отправилась в ТЦ «Депо» на всеобщее обозрение. Приезжает Кубок Гагарина в Нижний Тагил уже в третий раз. Первый был в 2016 году, его привез Артем Железков. Затем в 2021 году — Семен Чистяков, воспитанник «Спутника». Спортсмен завоевал награду в составе омского «Авангарда».