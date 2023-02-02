В Нижний Тагил привезли главную награду российского клубного хоккея — Кубок Гагарина

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Вскрытие из ударопрочного контейнера и презентация Кубка состоялась в Ледовом дворце. После этого с ним смогли сфотографироваться юные воспитанники спортшколы «Спутник».
Затем спортивная награда отправилась в ТЦ «Депо» на всеобщее обозрение. Приезжает Кубок Гагарина в Нижний Тагил уже в третий раз. Первый был в 2016 году, его привез Артем Железков. Затем в 2021 году — Семен Чистяков, воспитанник «Спутника». Спортсмен завоевал награду в составе омского «Авангарда».
Это очень важное событие для всех любителей хоккея в Нижнем Тагиле. Надеюсь, что когда-нибудь этот спорт снова возродится в городе на более высоком уровне. И в следующий раз мы увидим Кубок Гагарина, как награду нашей команды, — поделился впечатлениями с TagilCity.ru тагильчанин по имени Илья.
Кубок изготовлен из серебра, покрытого позолотой. С одной его стороны выгравирован портрет Юрия Гагарина, а с другой хоккеист. А по кругу он украшен маленькими шайбами с именами команд-победителей. Вес спортивного трофея составляет 26,8 килограммов.