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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Нижний Тагил привезли главную награду российского клубного хоккея — Кубок Гагарина

2 февраля 2023, 10:34
Фото: «Уралвагонзавод»
1 февраля в Нижний Тагил приехал Кубок Гагарина — главный трофей континентальной хоккейной лиги. Награда была выставлена в двух местах: Ледовом дворце им. Сотникова и ТЦ Депо.

Вскрытие из ударопрочного контейнера и презентация Кубка состоялась в Ледовом дворце. После этого с ним смогли сфотографироваться юные воспитанники спортшколы «Спутник».

Кубок Гагарина
Фото: «Уралвагонзавод»

Затем спортивная награда отправилась в ТЦ «Депо» на всеобщее обозрение. Приезжает Кубок Гагарина в Нижний Тагил уже в третий раз. Первый был в 2016 году, его привез Артем Железков. Затем в 2021 году — Семен Чистяков, воспитанник «Спутника». Спортсмен завоевал награду в составе омского «Авангарда».

Это очень важное событие для всех любителей хоккея в Нижнем Тагиле. Надеюсь, что когда-нибудь этот спорт снова возродится в городе на более высоком уровне. И в следующий раз мы увидим Кубок Гагарина, как награду нашей команды, — поделился впечатлениями с TagilCity.ru тагильчанин по имени Илья.
Кубок Гагарина
Фото: TagilCity.ru

Кубок изготовлен из серебра, покрытого позолотой. С одной его стороны выгравирован портрет Юрия Гагарина, а с другой хоккеист. А по кругу он украшен маленькими шайбами с именами команд-победителей. Вес спортивного трофея составляет 26,8 килограммов.

#Анна Григорьева#Кубок Гагарина#Хоккей#Награда#Спорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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