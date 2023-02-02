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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Новоуральске прощаются с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер»

2 февраля 2023, 05:03
Фото: 1MI
Денис Руденко — боец ЧВК «Вагнер», погибший на южных рубежах в ходе проведения спецоперации ВС РФ с целью демилитаризации Украины. С мужчиной прощаются в родном городе Новоуральске.

Известно, что военнослужащий скончался при выполнении боевого долга в городе Артемовске. Смерть настигла военного 15 декабря. Информацию о гибели свердловчанина сообщил глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев.

Ранее в Артемовском ГО сообщили о грядущем прощании сразу с двумя военными. Траурная церемония по Кириллу Поликарпову пройдет в поселке Буланаш. Когда состоится панихида по Евгению Ушакову — неизвестно. Оба мужчины служили в частной военной компании «Вагнер», их жизнь оборвалась в боях на территории специальной военной операции.

Сразу с двумя погибшими на СВО простятся в Свердловской области
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