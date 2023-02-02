В Новоуральске прощаются с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Известно, что военнослужащий скончался при выполнении боевого долга в городе Артемовске. Смерть настигла военного 15 декабря. Информацию о гибели свердловчанина сообщил глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев.
Ранее в Артемовском ГО сообщили о грядущем прощании сразу с двумя военными. Траурная церемония по Кириллу Поликарпову пройдет в поселке Буланаш. Когда состоится панихида по Евгению Ушакову — неизвестно. Оба мужчины служили в частной военной компании «Вагнер», их жизнь оборвалась в боях на территории специальной военной операции.