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Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Водитель отвлекся: иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

2 февраля 2023, 08:16
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила

Водитель Toyota Camry сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария случилась на улице Циолковского в Нижнем Тагиле 1 февраля около 15:30.

В ГИБДД установили, что 59-летний мужчина ехал за рулем иномарки. Он следовал со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Серова. В какой-то момент он допустил наезд на 33-летнего мужчину, который переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД.

В результате мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в ЦГБ № 2.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Сотрудники ГИБДД на месте провели осмотр, опросили очевидцев и установили личность пострадавшего. Водитель на момент аварии был трезв. Он пояснил, что отвлекся на приборную панель во время движения и пешехода увидел поздно. Он пытался затормозить, но избежать наезда не удалось.

Отмечается, что стаж управления автомобилем у водителя составляет 19 лет. В течение 2022 года к ответственности за нарушение ПДД он привлекался 2 раза.

В результате в отношении водителя составлен административный протокол за непредоставление преимущества пешеходу. Ему назначен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

На данный момент выясняется причина ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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