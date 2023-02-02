Водитель отвлекся: иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В ГИБДД установили, что 59-летний мужчина ехал за рулем иномарки. Он следовал со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Серова. В какой-то момент он допустил наезд на 33-летнего мужчину, который переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД.
В результате мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в ЦГБ № 2.
Сотрудники ГИБДД на месте провели осмотр, опросили очевидцев и установили личность пострадавшего. Водитель на момент аварии был трезв. Он пояснил, что отвлекся на приборную панель во время движения и пешехода увидел поздно. Он пытался затормозить, но избежать наезда не удалось.
Отмечается, что стаж управления автомобилем у водителя составляет 19 лет. В течение 2022 года к ответственности за нарушение ПДД он привлекался 2 раза.
В результате в отношении водителя составлен административный протокол за непредоставление преимущества пешеходу. Ему назначен штраф в размере 2,5 тысячи рублей.
На данный момент выясняется причина ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.