Водитель отвлекся: иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

В ГИБДД установили, что 59-летний мужчина ехал за рулем иномарки. Он следовал со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Серова. В какой-то момент он допустил наезд на 33-летнего мужчину, который переходил через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделении пропаганды ГИБДД.