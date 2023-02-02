Все депутаты молодежной думы Нижнего Тагила посетили первое заседание

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Председателем думы была избрана Марина Горохова. Она является специалистом по работе с молодежью отдела социальной и воспитательной работы НТИ УрФУ.
Марина имеет два высших образования: она инженер в области энергетики и электротехники, а также специалист государственного и муниципального управления.
Ее заместителями избрали Александру Алышева и Ариша Игишеву. Также были определены три комиссии: по развитию местного самоуправления, по развитию городской среды и по развитию социальной сферы. Каждой из них был выбран председатель.
Напомним, что в декабре 2022 года 20 жителей Нижнего Тагила стали членами городской молодежной думы. Всем им от 18 до 30 лет. Депутатами молодые люди стали на срок 2 года.
Всего в состав думы хотели войти 53 человека. Каждый должен был написать о своей мотивации в эссе. Всех кандидатов объединял интерес к жизни в Нижнем Тагиле, а также неравнодушие к его городской среде и молодежи.