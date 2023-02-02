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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Все депутаты молодежной думы Нижнего Тагила посетили первое заседание

2 февраля 2023, 10:26
Фото: Нижнетагильская городская дума
100% явка наблюдалась на первом заседании молодежной думы Нижнего Тагила. На повестке дня стояли организационные вопросы.

Председателем думы была избрана Марина Горохова. Она является специалистом по работе с молодежью отдела социальной и воспитательной работы НТИ УрФУ.

Фото: Нижнетагильская городская дума

Марина имеет два высших образования: она инженер в области энергетики и электротехники, а также специалист государственного и муниципального управления.

Ее заместителями избрали Александру Алышева и Ариша Игишеву. Также были определены три комиссии: по развитию местного самоуправления, по развитию городской среды и по развитию социальной сферы. Каждой из них был выбран председатель.

Напомним, что в декабре 2022 года 20 жителей Нижнего Тагила стали членами городской молодежной думы. Всем им от 18 до 30 лет. Депутатами молодые люди стали на срок 2 года.

Всего в состав думы хотели войти 53 человека. Каждый должен был написать о своей мотивации в эссе. Всех кандидатов объединял интерес к жизни в Нижнем Тагиле, а также неравнодушие к его городской среде и молодежи.

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