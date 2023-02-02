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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

«Запах тухлых яиц»: на выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Тагила

2 февраля 2023, 13:10
Фото: TagilCity.ru

На выбросы пожаловались жители двух микрорайонов Нижнего Тагила

2 февраля запах сероводорода и дымка в воздухе накрыли несколько районов Нижнего Тагила. На это пожаловались жители Вагонки и Сухоложского поселка.

По словам тагильчанки Светланы, днем 2 февраля выброс с Коксохима шел в сторону Северного поселка. Однако ближе к вечеру резкий запах сероводорода обрушился и на Дзержинский район.

Вечером пошла за ребенком в детский сад. На улице — ужасный резкий запах тухлых яиц. Видно ветер сменил направление. Потом поехала по делам в центр города через Сухоложский поселок. Там тоже сильно пахнет сероводородом и висит дымка в воздухе, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.
Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле
Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле
Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле
Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле
Выбросы накрыли Вагонку и Сухоложский поселок в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Она отметила, что в центре Нижнего Тагила вечером неприятных запахов от выбросов не ощущалось.

Журналист TagilCity.ru выехал для проведения замеров качества воздуха в Алтайский микрорайон Нижнего Тагила. Следите за новостями об их результатах.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Выбросы#Сероводород#Запах#Вагонка#Сухоложский поселок#Экология#Эксклюзив
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