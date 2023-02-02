«Запах тухлых яиц»: на выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Тагила

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По словам тагильчанки Светланы, днем 2 февраля выброс с Коксохима шел в сторону Северного поселка. Однако ближе к вечеру резкий запах сероводорода обрушился и на Дзержинский район.
Вечером пошла за ребенком в детский сад. На улице — ужасный резкий запах тухлых яиц. Видно ветер сменил направление. Потом поехала по делам в центр города через Сухоложский поселок. Там тоже сильно пахнет сероводородом и висит дымка в воздухе, — рассказала Светлана редакции TagilCity.ru.
Она отметила, что в центре Нижнего Тагила вечером неприятных запахов от выбросов не ощущалось.
Журналист TagilCity.ru выехал для проведения замеров качества воздуха в Алтайский микрорайон Нижнего Тагила. Следите за новостями об их результатах.