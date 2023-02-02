Житель Краснотурьинска погиб на спецоперации

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
В прощальном зале Краснотурьинска в последний путь проводили местного жителя Артема Дугаря. Смерть настигла военного на территории, подконтрольной ВСУ. О гибели военнослужащего стало известно 31 января, однако точная дата кончины не сообщается. Информацию опубликовала редакция муниципальной газеты «Заря Урала».
Ранее в городе открылась памятная доска в честь погибшего на спецоперации Андрея Зайцева. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно, в Краснотурьинске у него остались дочь и жена.