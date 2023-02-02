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Житель Краснотурьинска погиб на спецоперации

2 февраля 2023, 06:19
Фото: 1MI
В ходе выполнения боевых задач на территории спецоперации ВС РФ на южных рубежах скончался житель Краснотурьинска Артем Дугарь. Панихида и похороны состоялись 2 февраля и проходили с 11:00 до 12:00 по уральскому времени.

В прощальном зале Краснотурьинска в последний путь проводили местного жителя Артема Дугаря. Смерть настигла военного на территории, подконтрольной ВСУ. О гибели военнослужащего стало известно 31 января, однако точная дата кончины не сообщается. Информацию опубликовала редакция муниципальной газеты «Заря Урала».

Артем Дугарь
Фото: «Дороги Краснотурьинска»
Памятная доска открыта погибшему на СВО военному из Краснотурьинска
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Ранее в городе открылась памятная доска в честь погибшего на спецоперации Андрея Зайцева. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно, в Краснотурьинске у него остались дочь и жена.

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