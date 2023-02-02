Житель Краснотурьинска погиб на спецоперации

В ходе выполнения боевых задач на территории спецоперации ВС РФ на южных рубежах скончался житель Краснотурьинска Артем Дугарь. Панихида и похороны состоялись 2 февраля и проходили с 11:00 до 12:00 по уральскому времени.

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