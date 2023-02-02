TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Житель Нижнего Тагила Дмитрий Журавлев погиб при участии в СВО

2 февраля 2023, 07:13
Фото: TagilCity.ru
Тагильчанин Дмитрий Журавлев погиб 22 января во время участия в специальной военной операции на территории Украины.

Дмитрий проживал на Вагонке, закончил машиностроительный техникум. После прохождения срочной службы остался служить по контракту и летом прошлого года попал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета для участия в специальной военной операции.

Диме было всего 20 лет. Сообщение о его смерти мы получили на днях. В документе от военкомата указано, что он погиб 22 января. Но когда привезут тело, пока неизвестно, — рассказала журналисту TagilCity.ru Светлана, мама Дмитрия Журавлева.
Дмитрий ЖуравлевДмитрий Журавлев
Дмитрий ЖуравлевДмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев
Фото: TagilCity.ru

Напомним, 27 января в Нижнем Тагиле простились сразу с двумя погибшими в СВО бойцами, Дмитрием Афанасьевым и Ильей Скакуном. Обоих тагильчан похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы.

Похороны погибшего на СВО Ильи Скакуна прошли в Нижнем Тагиле 27 января
Узнать подробнее
В Нижнем Тагиле простились с погибшим на СВО бойцом ЧВК «Вагнер» Дмитрием Афанасьевым
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Краснотурьинска погиб на спецоперацииМолодой военный из Серова погиб на спецоперацииСирота из Серова погиб на СВО
#Анна Григорьева#Гибель человека#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил
Подпишитесь
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
Сегодня, 06:17
«Мама больного ребенка» из Каменска-Уральского выставила на продажу подарки депутата
Вчера, 16:32
Мошенники тиранят жителей Нижнего Тагила круглосуточными звонками
31 января 05:53
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
Вчера, 12:55
С погибшим в полицейском автомобиле Сергеем Шамриным простятся в Тагиле 2 февраля
Вчера, 06:50
«Уралвагонзавод» по суду выплатит 45 млн долга за поставку оборудования
Сегодня, 04:51