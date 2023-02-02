Житель Нижнего Тагила Дмитрий Журавлев погиб при участии в СВО

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Дмитрий проживал на Вагонке, закончил машиностроительный техникум. После прохождения срочной службы остался служить по контракту и летом прошлого года попал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета для участия в специальной военной операции.
Диме было всего 20 лет. Сообщение о его смерти мы получили на днях. В документе от военкомата указано, что он погиб 22 января. Но когда привезут тело, пока неизвестно, — рассказала журналисту TagilCity.ru Светлана, мама Дмитрия Журавлева.
Напомним, 27 января в Нижнем Тагиле простились сразу с двумя погибшими в СВО бойцами, Дмитрием Афанасьевым и Ильей Скакуном. Обоих тагильчан похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы.