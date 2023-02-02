1 месяц и 29 дней ареста назначил суд полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову за то, что в их служебной машине умер тагильчанин Сергей. Со слов Онучина, ни он, ни его коллеги не хотели причинить зла погибшему мужчине, поэтому свою вину он не признал. Горшков на заседании был молчалив. Предварительно установлено, что Сергей скончался из-за того, что его грубо забросили в машину и сломали шейный позвонок.