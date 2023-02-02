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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 15:46

Жители Тагила жалуются на выбросы, а полицейских арестовали за смерть мужчины

2 февраля 2023, 15:44
Фото: TagilCity.ru
Жители двух районов Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, а полицейских арестовали за смерть мужчины в служебной машине. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 2 февраля.

Водитель на автомобиле Renault перегородил проезд на территорию больницы №4 в Нижнем Тагиле. Из-за него в медучреждение не могла проехать скорая с тяжелым пациентом. Путь быть перекрыт на почти 20 минут.

Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле
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На выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Нижнего Тагила - Вагонки и Сухоложского поселка. По словам местной жительницы Светланы, днем 2 февраля выброс был замечен с Коксохима. Он шел в сторону Северного поселка. А ближе к вечеру резкий запах сероводорода почувствовали и жители Дзержинского района.

«Запах тухлых яиц»: на выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Тагила
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Долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие. Виктор Леонидович Щеголев все эти годы живет и работает в Нижнем Тагиле. В интервью он рассказал, как пережил военные годы, нашел любовь всей жизни и почему его знают в местных церквях.

О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
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Тагильчанин Дмитрий Журавлев погиб 22 января на СВО. Он жил на Вагонке и был выпускником машиностроительного техникума. После прохождения срочной службы остался служить по контракту и летом прошлого года попал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета.

Житель Нижнего Тагила Дмитрий Журавлев погиб при участии в СВО
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1 месяц и 29 дней ареста назначил суд полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову за то, что в их служебной машине умер тагильчанин Сергей. Со слов Онучина, ни он, ни его коллеги не хотели причинить зла погибшему мужчине, поэтому свою вину он не признал. Горшков на заседании был молчалив. Предварительно установлено, что Сергей скончался из-за того, что его грубо забросили в машину и сломали шейный позвонок.

Суд арестовал второго полицейского в Нижнем Тагиле из-за смерти задержанного в авто
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