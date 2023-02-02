Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Водитель на автомобиле Renault перегородил проезд на территорию больницы №4 в Нижнем Тагиле. Из-за него в медучреждение не могла проехать скорая с тяжелым пациентом. Путь быть перекрыт на почти 20 минут.
На выбросы снова пожаловались жители двух микрорайонов Нижнего Тагила - Вагонки и Сухоложского поселка. По словам местной жительницы Светланы, днем 2 февраля выброс был замечен с Коксохима. Он шел в сторону Северного поселка. А ближе к вечеру резкий запах сероводорода почувствовали и жители Дзержинского района.
Долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие. Виктор Леонидович Щеголев все эти годы живет и работает в Нижнем Тагиле. В интервью он рассказал, как пережил военные годы, нашел любовь всей жизни и почему его знают в местных церквях.
Тагильчанин Дмитрий Журавлев погиб 22 января на СВО. Он жил на Вагонке и был выпускником машиностроительного техникума. После прохождения срочной службы остался служить по контракту и летом прошлого года попал на территорию Украины в составе артиллерийского расчета.
1 месяц и 29 дней ареста назначил суд полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову за то, что в их служебной машине умер тагильчанин Сергей. Со слов Онучина, ни он, ни его коллеги не хотели причинить зла погибшему мужчине, поэтому свою вину он не признал. Горшков на заседании был молчалив. Предварительно установлено, что Сергей скончался из-за того, что его грубо забросили в машину и сломали шейный позвонок.