Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло по уральским городам

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Масло крестьянское изготовили в Свердловской области, а далее отправили на продажу. Молочную продукцию получил ИП из Каргапольского района. Орган исполнительной власти взял пробы, в результате чего определили несоответствие сливочного масла по жирно-кислотному составу. Оказалось, что в пищевом продукте присутствуют жиры немолочного происхождения, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
В итоге получатель вернул продукты в Челябинск. Остаток продукции составил 58 килограмм. На груз составили акт, который ограничивает его дальнейшие передвижения. Для того, чтобы производитель перестал распространять фальсификат, ему отменили декларацию о соответствии на масло с 27 января текущего года. Свердловскому Управлению Россельхознадзора направлена информация для дальнейших разбирательств.