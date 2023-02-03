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Published Сегодня, 11:11

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Updated Сегодня, 11:13

Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло по уральским городам

3 февраля 2023, 11:11
Фото: 1MI
Фальсифицированное сливочное масло от производителя из Екатеринбурга привезли в Курганскую и Челябинскую области. Поддельную молочную продукцию убрали с прилавков торговых сетей.

Масло крестьянское изготовили в Свердловской области, а далее отправили на продажу. Молочную продукцию получил ИП из Каргапольского района. Орган исполнительной власти взял пробы, в результате чего определили несоответствие сливочного масла по жирно-кислотному составу. Оказалось, что в пищевом продукте присутствуют жиры немолочного происхождения, сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

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В итоге получатель вернул продукты в Челябинск. Остаток продукции составил 58 килограмм. На груз составили акт, который ограничивает его дальнейшие передвижения. Для того, чтобы производитель перестал распространять фальсификат, ему отменили декларацию о соответствии на масло с 27 января текущего года. Свердловскому Управлению Россельхознадзора направлена информация для дальнейших разбирательств.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Масло#Сливочное масло#Подделка#Фальсификат#Россельхознадзор#Происшествия
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