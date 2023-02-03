Бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло по уральским городам

В итоге получатель вернул продукты в Челябинск. Остаток продукции составил 58 килограмм. На груз составили акт, который ограничивает его дальнейшие передвижения. Для того, чтобы производитель перестал распространять фальсификат, ему отменили декларацию о соответствии на масло с 27 января текущего года. Свердловскому Управлению Россельхознадзора направлена информация для дальнейших разбирательств.