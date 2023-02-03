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Боксеры из Нижнего Тагила завоевали 5 медалей на турнире в Тюмени

3 февраля 2023, 05:00
Фото: Спортивная школа "Тагилстрой"
Спортсмены-победители
Спортсмены из Нижнего Тагила выиграли 5 комплектов наград на соревнованиях «Тюменская серия бокса», которые прошли с 27 по 29 января в Тюмени.

От спортивной школы «Тагилстрой» поучаствовали спортсмены, ставшие победителями и лауреатами состязаний. Так, Безруков Семен (52 килограмма) и Мамедов Артем (57 кг) завоевали первые места в своей весовой категории и уехали домой с золотыми медалями. Власов Иван (46 кг) и Мацулевич Максим (63,5 кг) привезли в Нижний Тагил серебряные комплекты наград. Макаров Трофим (60 кг) завоевал «бронзу», рассказали в пресс-службе спортшколы «Тагилстрой». Юных тагильчан подготовили к соревнованиям Евгений Чупраков и Валерий Ефремов.

спортсмены зала бокса "Триумф"спортсмены зала бокса "Триумф"
сборная Нижнего Тагила ( БК "Триумф", СШОР "Уралец" и "Тагилстрой") сборная Нижнего Тагила ( БК "Триумф", СШОР "Уралец" и "Тагилстрой")
спортсмены зала бокса "Триумф"
Фото: ЗАЛ БОКСА "ТРИУМФ" Нижний Тагил

По регламенту состязаний, каждый боксер провел по 2 боя. «Тюменская серия бокса» стала подготовительным этапом к Первенству Свердловской области, сообщает «ЗАЛ БОКСА „ТРИУМФ“ Нижний Тагил».

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