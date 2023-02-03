Боксеры из Нижнего Тагила завоевали 5 медалей на турнире в Тюмени

От спортивной школы «Тагилстрой» поучаствовали спортсмены, ставшие победителями и лауреатами состязаний. Так, Безруков Семен (52 килограмма) и Мамедов Артем (57 кг) завоевали первые места в своей весовой категории и уехали домой с золотыми медалями. Власов Иван (46 кг) и Мацулевич Максим (63,5 кг) привезли в Нижний Тагил серебряные комплекты наград. Макаров Трофим (60 кг) завоевал «бронзу», рассказали в пресс-службе спортшколы «Тагилстрой». Юных тагильчан подготовили к соревнованиям Евгений Чупраков и Валерий Ефремов.