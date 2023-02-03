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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Более 6 млрд руб. выделит РЭО на создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

3 февраля 2023, 13:58
1MI
ППК “РЭО” вложит 6,1 миллиарда рублей в строительство трёх комплексов по обработке и утилизации ТКО в Московской области. Проект реализуется в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.

Наблюдательный совет Российского экологического оператора уже одобрил софинансирование данных проектов из средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже. Данный механизм был одобрен правительством в прошлом году, пишет newsnn.ru.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев заявил, что вторые очереди “МПК Коломенский”, “МПК Каширский” и “Сергиево-Посадский МПК” будут введены в эксплуатацию до конца июня 2023 года. Каждый из них сможет ежегодно обрабатывать до 600 000 тонн отходов. При этом 50% от поступающего мусора направят на переработку.

Указанные проекты реализуются обществами с ограниченной ответственностью: “МПК Коломенский”, “МПК Каширский”, “Сергиево-Посадский МПК”. Они входят в группу компаний “РТ-Инвест”. Отмечается, что эта компания является крупнейшим партнером биржи вторичных материальных ресурсов РЭО.

Ранее РЭО собирался выделить на данные комплексы 5,2 млрд рублей. Объём инвестиций пришлось увеличить до 6,1 млрд рублей из-за пересмотра условий и изменения меры поддержки через льготный заем, деньги на который поступят от размещения облигаций оператора на бирже. До этого проект собирались финансировать за счет приобретения облигаций, согласно постановлению кабмина № 1727.

Благодаря субсидированию части купонного дохода по облигациям РЭО сохраняет требуемую рыночную доходность для покупателей облигаций, а также снижает стоимость финансирования для инвесторов. По словам Буцаева, это позволит сдерживать темпы роста тарифов.

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