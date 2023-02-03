Более 6 млрд руб. выделит РЭО на создание комплексов по обращению с ТКО в Подмосковье

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев заявил, что вторые очереди “МПК Коломенский”, “МПК Каширский” и “Сергиево-Посадский МПК” будут введены в эксплуатацию до конца июня 2023 года. Каждый из них сможет ежегодно обрабатывать до 600 000 тонн отходов. При этом 50% от поступающего мусора направят на переработку.