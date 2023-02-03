Долги по налогам и корпоративные споры. Крупные арбитражные дела за январь

Между администрацией города и ООО «Пышмастройинвест» заключен договор развития застроенной территории. То есть муниципалитет предлагает застройщику территорию, на которой расположены подлежащие сносу и расселению многоквартирные жилые дома. Застройщик в свою очередь занимается сносом, расселением и новым строительством на этом месте.