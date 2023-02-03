Долги по налогам и корпоративные споры. Крупные арбитражные дела за январь

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
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Updated Сегодня, 11:13
Администрация Верхней Пышмы требует взыскать с компании-застройщика «Пышмастройинвест» 186 млн рублей в качестве убытков. Заявление мэрии пока оставлено без движения до устранения недостатков.
Между администрацией города и ООО «Пышмастройинвест» заключен договор развития застроенной территории. То есть муниципалитет предлагает застройщику территорию, на которой расположены подлежащие сносу и расселению многоквартирные жилые дома. Застройщик в свою очередь занимается сносом, расселением и новым строительством на этом месте.
Иск на 150 млн рублей выдвинуло ООО «1Капитал» к Радику Саттарову, Вячеславу Якунину и Наталье Якуниной в качестве взыскания убытков из-за вывода денежных средств со счетов компании. Однако еще до начала судебного процесса истец отозвал заявление для последующей доработки.
Данный иск стал частью крупного корпоративного конфликта, разгоревшегося на «Карпинском электромашиностроительном заводе». Его участниками стали совладельцы мажоритарного акционера предприятия ООО «1Капитал» Наталья Якунина и Наталья Купаева, которую поддерживает ее сын Руслан Бакиров (генеральный директор «1Капитал» и экс-председатель совета директоров КЭМЗ). Бакиров в судебном порядке добивается банкротства градообразующего предприятия Карпинска, что грозит безработицей более чем 400 работникам.
Федеральная налоговая служба просит Арбитражный суд признать банкротом ООО «Спецскладсервисрегион» из-за задолженности в размере 137 млн рублей за налоговые сборы. Заявление истца пока оставлено без движения.
Компанией владеет Дмитрий Кирющенко, который также является генеральным директором чугунолитейного завода «Армата» в городе Касли Челябинской области. Местные жители регулярно жалуются в соцсетях на предприятие из-за выбросов в воздух и считают, что печи для плавки не оборудованы системами фильтрации.
150 млн рублей требует взыскать АО «Сталепромышленная компания» с ООО «Инвестдорстрой» из Якутии. Суть требований пока не ясна.
«Сталепромышленная компания» является одной из крупнейших на российском рынке металлопроката, сервисных услуг и производства изделий из металла. Предприятие обладает 50 филиалами от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска.
Иск о признании банкротом ООО «Сота», которое занимается транспортными перевозками» подала в суд налоговая служба. Компания задолжала почти 92 млн рублей налоговых сборов.
При этом в 2020 году «Сота» заключила два контракта с Российской академией наук на поставку четырех магнитометров.