Гудачек не уверен, что "Барыс" выйдет в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ

Голкипер "Барыса" Юлиус Гудачек ответил на вопрос о том, выйдет ли его команда в плей-офф Кубка Гагарина.