Гудачек не уверен, что "Барыс" выйдет в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Metaratings.
Словацкий хоккеист признался, что попасть в топ-8 Восточной конференции казахстанскому клубу будет крайне тяжело. По его мнению, коллектив проиграл командам, с которым было необходимо набирать очки.
Напомним, что в данный момент "Барыс" занимает десятое место в турнирной таблице Востока, набрав 57 очков. Отставание от восьмой строчки составляет два очка.