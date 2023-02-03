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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Гудачек не уверен, что "Барыс" выйдет в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 05:19
Голкипер "Барыса" Юлиус Гудачек ответил на вопрос о том, выйдет ли его команда в плей-офф Кубка Гагарина.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на Metaratings.

 

Словацкий хоккеист признался, что попасть в топ-8 Восточной конференции казахстанскому клубу будет крайне тяжело. По его мнению, коллектив проиграл командам, с которым было необходимо набирать очки.

 

Напомним, что в данный момент "Барыс" занимает десятое место в турнирной таблице Востока, набрав 57 очков. Отставание от восьмой строчки составляет два очка.

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