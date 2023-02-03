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Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

«Интеррос» помог проведению социсследования в области цифровых услуг в РФ

Сегодня, 14:11
Финансовым университетом при Правительстве РФ было проведено социсследование с целью выяснить осведомленность россиян о цифровых правах и их отношение к различным цифровым услугам. Поддержка опросу была оказана холдинговой Группой «Интеррос».

Как сообщает ko.ru, исследование проводилось с привлечением научного проекта «Ломоносов».

Опрос показал, что жители РФ чаще всего используют возможности, предоставляемые им цифровыми технологиями, когда они расплачиваются за покупки и проводят онлайн-платежи. 70 процентов респондентов хотели бы делать это, используя интернет.

Оценка россиянами их знаний относительно цифровых прав составляет 2,4 балла из 5. Самые лучшие показатели были у мужчин до 36 лет. Большая часть респондентов (80 процентов) заявили о желании повысить уровень своих знаний о возможностях, которые предоставляет цифра. С этой целью они бы пользовались прежде всего информацией, которую можно найти в научно-популярных статьях в интернете. Еще они готовы доверять мнению экспертов и информации, которая публикуется в профильных интернет-СМИ.

Чаще всего, в 41 проценте случаев, информацию о существующих цифровых правах и цифровых финансовых активах (ЦФА) жителям РФ дают родственники, друзья и знакомые. Равные доли опрошенных (по 31 проценту респондентов) сообщили о том, что они полагаются в этом деле на сообщества профессионалов и источники в интернете.

В то же время у населения пока не так велики знания о ЦФА и криптовалюте. Об отличии криптовалюты от ЦФА способны были рассказать только 20 процентов участников опроса. 37 процентов плохо понимают, о чем идет речь. А 40 процентов не могут сказать, в чем заключается их отличие друг от друга.

По мнению Екатерины Фроловичевой, возглавляющей «Атомайз» - первый российский оператор цифровых финансовых активов (входит в Группу «Интеррос»), участникам рынка нужно включиться в процесс образования населения в данном вопросе. «Атомайз» видит свою роль в формировании рынка ЦФА.

В ноябре прошлого года, в преддверии форума Finopolis, «Атомайз» выпустил PlayBook «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению». В эту книгу издатель поместил наглядную карту цифровых прав. Там же есть чек-листы, которые используются эмитентами, инвесторами и партнерами, а также вся необходимая информация о налоговом и бухгалтерском учете ЦФА.




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