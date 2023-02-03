«Интеррос» помог проведению социсследования в области цифровых услуг в РФ

В то же время у населения пока не так велики знания о ЦФА и криптовалюте. Об отличии криптовалюты от ЦФА способны были рассказать только 20 процентов участников опроса. 37 процентов плохо понимают, о чем идет речь. А 40 процентов не могут сказать, в чем заключается их отличие друг от друга.