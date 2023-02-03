Инвалид с умственной отсталостью пропал в Рефтинском

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Со слов поисковиков отряда «Лиза Алерт», Станислав очень добрый и безобидный мужчина, который любит кататься на общественном транспорте. Иногда он самостоятельно уезжал куда-нибудь на электричке. На сегодняшний день известно, что 31 января Лобанов находился в Екатеринбурге.
Свердловчан призывают обращать внимание на пассажиров городского и электротранспорта. Волонтеры рассказали Ура.ру, что Станислав не представляет опасности, однако его могут обидеть. В данный момент инвалид из Рефтинского находится в процессе постоянных перемещений, поэтому отыскать его без помощи неравнодушных людей представителям отряда непросто.