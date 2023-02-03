Инвалид с умственной отсталостью пропал в Рефтинском

Со слов поисковиков отряда «Лиза Алерт», Станислав очень добрый и безобидный мужчина, который любит кататься на общественном транспорте. Иногда он самостоятельно уезжал куда-нибудь на электричке. На сегодняшний день известно, что 31 января Лобанов находился в Екатеринбурге.