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Published Сегодня, 03:43

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Инвалид с умственной отсталостью пропал в Рефтинском

3 февраля 2023, 03:43
Фото: 1MI
Станислав Лобанов — 47-летний инвалид. В детстве свердловчанину диагностировали ДЦП и умственную отсталость. Мужчину из поселка Рефтинского (Свердловская область) разыскивают правоохранители и волонтеры с 30 января.

Со слов поисковиков отряда «Лиза Алерт», Станислав очень добрый и безобидный мужчина, который любит кататься на общественном транспорте. Иногда он самостоятельно уезжал куда-нибудь на электричке. На сегодняшний день известно, что 31 января Лобанов находился в Екатеринбурге.

Свердловчан призывают обращать внимание на пассажиров городского и электротранспорта. Волонтеры рассказали Ура.ру, что Станислав не представляет опасности, однако его могут обидеть. В данный момент инвалид из Рефтинского находится в процессе постоянных перемещений, поэтому отыскать его без помощи неравнодушных людей представителям отряда непросто.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт"
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