Из-за 5 тысяч рублей житель Нижнего Тагила избил пенсионера-охранника

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
На частного охранника напали после смены. Примерно в 23.00 он вышел на конечную остановку транспорта по улице Садовой. Там он попросил таксиста отвезти его домой на Вагонку. Тот отказался его везти, так как у охранника была 5-тысячная купюра. У таксиста не было сдачи.
Мужчина пошел в ближайшую торговую точку, чтобы разменять деньги, но там ему отказали. Тогда он подошел к одному из посетителей магазина и попросил разменять деньги.
Далее они вышли на улицу, где незнакомец стал угрожать охраннику ножом. После этого злоумышленник ударил жертву по голове, и тот упал. После этого вор убежал, взяв купюру.
Вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Далее его стали выслеживать по месту проживания. Туда он пришел лишь под утро, уже успев потратить четыре тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия оружия). Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он находится в следственном изоляторе.