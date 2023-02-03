TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Из-за 5 тысяч рублей житель Нижнего Тагила избил пенсионера-охранника

3 февраля 2023, 14:44
Фото: 1MI
Нападению подвергся 60-летний охранник из Нижнего Тагила. Подозреваемый задержан – это 37-летний ранее судимый местный житель по прозвищу Кисель.


На частного охранника напали после смены. Примерно в 23.00 он вышел на конечную остановку транспорта по улице Садовой. Там он попросил таксиста отвезти его домой на Вагонку. Тот отказался его везти, так как у охранника была 5-тысячная купюра. У таксиста не было сдачи.

Мужчина пошел в ближайшую торговую точку, чтобы разменять деньги, но там ему отказали. Тогда он подошел к одному из посетителей магазина и попросил разменять деньги.

Далее они вышли на улицу, где незнакомец стал угрожать охраннику ножом. После этого злоумышленник ударил жертву по голове, и тот упал. После этого вор убежал, взяв купюру.

Вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Далее его стали выслеживать по месту проживания. Туда он пришел лишь под утро, уже успев потратить четыре тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия оружия). Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Немецкая овчарка напала на жительницу Нижнего Тагила и ее щенка
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Охранник#Нападение#Купюра#Размен#Происшествия#Криминал#Елена Озерова
Подпишитесь
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
Вчера, 06:17
Нарушитель ПДД заблокировал скорую с тяжелым пациентом возле больницы в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:12
Как изменится оплата за электричество в Нижнем Тагиле на одноставочном тарифе
Сегодня, 08:08
В Нижнем Тагиле мигрант задержан за призывы к экстремизму
1 февраля 12:55
Деньги владельца ЕВРАЗа Романа Абрамовича от продажи «Челси» могут уйти в Украину
Вчера, 09:41
Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах
Сегодня, 02:30