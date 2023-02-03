Из-за 5 тысяч рублей житель Нижнего Тагила избил пенсионера-охранника



На частного охранника напали после смены. Примерно в 23.00 он вышел на конечную остановку транспорта по улице Садовой. Там он попросил таксиста отвезти его домой на Вагонку. Тот отказался его везти, так как у охранника была 5-тысячная купюра. У таксиста не было сдачи.