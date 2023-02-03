Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Теперь собственники, даже при наличии двухтарифного счетчика, будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, то есть и за день, и за ночь цена будет одинаковой. Ранее ночной тариф стоил дешевле, также он действовал в выходные и праздничные дни.
По официальной версии РЭКа, сделано это для того, чтобы расчет за электроэнергию вписывался в федеральный закон, так как Свердловская область оставалась единственным регионом, где действовал двухставочный тариф.
Перепрограммировать счетчики придется тем, кто хочет остаться на двухставочном тарифе. Например, это выгодно жителям частных домов, так как ночью электричество в них используется для нагрева воды и отопления. Для обратного перехода нужно будет обратится в ресурсную компанию, с которой заключен договор.
Для жителей квартир с газовыми плитами:
Для жителей квартир с электроплитами:
При наличии двухтарифного счетчика подавать показания нужно будет прежним способом. Обслуживающая компания сама переведет их на одноставочный тариф и выставит счет на оплату.