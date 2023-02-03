Теперь собственники, даже при наличии двухтарифного счетчика, будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, то есть и за день, и за ночь цена будет одинаковой. Ранее ночной тариф стоил дешевле, также он действовал в выходные и праздничные дни.