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Posted Сегодня, 08:08

Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Как изменится оплата за электричество в Нижнем Тагиле на одноставочном тарифе

3 февраля 2023, 08:08
Фото: 1MI
19 января Региональная энергокомиссия Свердловской области утвердила расценки для оплаты электроэнергии по новым правилам. Теперь жители области, в том числе и Нижнего Тагила, будут платить по одноставочному тарифу. Скидка на использование электричества в ночное время отменяется.

Ночной тариф за электричество отменен в Нижнем Тагиле

Теперь собственники, даже при наличии двухтарифного счетчика, будут оплачивать расход электроэнергии по однотарифной ставке, то есть и за день, и за ночь цена будет одинаковой. Ранее ночной тариф стоил дешевле, также он действовал в выходные и праздничные дни.

По официальной версии РЭКа, сделано это для того, чтобы расчет за электроэнергию вписывался в федеральный закон, так как Свердловская область оставалась единственным регионом, где действовал двухставочный тариф.

Надо ли перепрограммировать счетчики жителям Нижнего Тагила?

Перепрограммировать счетчики придется тем, кто хочет остаться на двухставочном тарифе. Например, это выгодно жителям частных домов, так как ночью электричество в них используется для нагрева воды и отопления. Для обратного перехода нужно будет обратится в ресурсную компанию, с которой заключен договор.

Как теперь платить за электричество в Нижнем Тагиле

Для жителей квартир с газовыми плитами:

  • одноставочный (действует для всех по умолчанию) — 5,15 руб/кВТ.ч;
  • дневной — 7,36 руб/кВТ.ч;
  • ночной 2,86 руб/кВТ.ч.

Для жителей квартир с электроплитами:

  • одноставочный (действует для всех по умолчанию) — 3,61 руб/кВТ.ч;
  • дневной — 5,15 руб/кВТ.ч;
  • ночной — 2,00 руб/кВТ.ч.

Как передавать показания за электричество в Нижнем Тагиле

При наличии двухтарифного счетчика подавать показания нужно будет прежним способом. Обслуживающая компания сама переведет их на одноставочный тариф и выставит счет на оплату.

Чем обернется чехарда с ночным тарифом на электроэнергию для Нижнего Тагила
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#Анна Григорьева#Электричество#Тариф#Оплата#Экономика#Тарифы на электричество в Нижнем Тагиле и Свердловской области#Эксклюзив#Нижний Тагил
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