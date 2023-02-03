Майора ГИБДД из Екатеринбурга заподозрили в сокрытии ДТП и растрате

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Известно, что сотрудник полиции является высокопоставленным. Майор Дмитрий Тюкин является главой отдела по профилактике и контролю за дисциплиной, пишет Е1.
В настоящий момент проводится проверка. Изданию известно, что по данным проверяющих, 16 декабря 2022 года Дмитрий ездил в Нижний Тагил по личным делам. При этом бензин он оплачивал рабочей картой.
Также предполагается, что 19 декабря он устроил аварию около ТРЦ «Гринвич». Произошедшее он никак не зафиксировал, хотя событие видно на записях камер видеонаблюдения.
По словам главы пресс-службы региональной полиции Валерия Горелых, предстоит проверить, правдива ли эта информация, или же все это – дело рук недоброжелателей майора и ГИБДД.