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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Могила участника спецоперации сгорела в Артемовском

3 февраля 2023, 05:14
Фото: 1MI
Сергей Миниахметов был мобилизован из Артемовска для участия в спецоперации на южных рубежах. Мужчину проводили в последний путь 12 января. Пожар на могиле бойца произошел на 40-й день после прощания.

Близкие погибшего военнослужащего предполагают, что пламя разгорелось по вине злоумышленника. Они просят правоохранителей установить точную причину случившегося и наказать виновников.

В это же время глава Артемовского Константин Трофимов рассказал Е1, что самостоятельно написал обращение в правоохранительные органы. Глава муниципалитета не выражает уверенности, что виной случившегося стал какой-то человек — с его слов, разрабатывается версия о пожаре из-за лампадки, которую оставили родственники на 40-й день после похорон. Огонь стал причиной того, что загорелись венки.

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#Анна Варнакина#Артемовский#Происшествия#Могила#Пожар#Спецоперация#Операция на Украине
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