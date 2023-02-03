Могила участника спецоперации сгорела в Артемовском

В это же время глава Артемовского Константин Трофимов рассказал Е1, что самостоятельно написал обращение в правоохранительные органы. Глава муниципалитета не выражает уверенности, что виной случившегося стал какой-то человек — с его слов, разрабатывается версия о пожаре из-за лампадки, которую оставили родственники на 40-й день после похорон. Огонь стал причиной того, что загорелись венки.