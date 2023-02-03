Морозы до -17 ожидаются в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В субботу, 4 февраля, в утреннее время будет до -16, уже к обеду потеплеет до -7. А на вечер синоптики прогнозируют до -11 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.
При этом скорость ветра составит 1-2 метра в секунду. Ночью похолодает до -17. Такая же погода будет наблюдаться и утром 5 февраля. Днем потеплеет до -10, а к вечеру столбики термометров опустятся до -13.
Также ожидается безветренность. Осадки синоптики не прогнозируют. Аномальной геомагнитной активности также не будет.