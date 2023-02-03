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Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Морозы до -17 ожидаются в Нижнем Тагиле

3 февраля 2023, 11:32
Фото: 1MI
В предстоящие выходные ночью в Нижнем Тагиле столбики термометров опустятся до -17 градусов, а днем до -10.

В субботу, 4 февраля, в утреннее время будет до -16, уже к обеду потеплеет до -7. А на вечер синоптики прогнозируют до -11 градусов. Это следует из данных сайта Гисметео.

При этом скорость ветра составит 1-2 метра в секунду. Ночью похолодает до -17. Такая же погода будет наблюдаться и утром 5 февраля. Днем потеплеет до -10, а к вечеру столбики термометров опустятся до -13.

Также ожидается безветренность. Осадки синоптики не прогнозируют. Аномальной геомагнитной активности также не будет.

О погоде на начало февраля в Свердловской области рассказали синоптики
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Ветер#Осадки#Природа
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