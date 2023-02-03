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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

На шоу Малахова раскрыли подробности убийства многодетной матери под Алапаевском

3 февраля 2023, 04:24
Фото: Любовь Белюшина "ВКонтакте"
22 декабря в вечернее время суток была убита Любовь Белюшина — мать пятерых детей. В день пропажи женщина попросила экс-супруга довезти ее от места жительства под Алапаевском до Режа, однако после этого перестала выходить на связь. На шоу Андрея Малахова раскрылись новые подробности убийства.

По версии СК, в день смерти бывший супруг погибшей Александр Белюшин задушил женщину и спрятал ее тело. Позже он указал место нахождения трупа правоохранителям. Старший сын погибшей от первого мужа на шоу заявил, что тело матери мужчина долгое время прятал в сарае, а через 10 дней отвез в ельник, где его и нашли.

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По версии односельчанки убитой, Александра Белюшина могли подставить из мести, так как у него возник конфликт с сыном главы села. Об этом женщина заявила в анонимном звонке на телепередачу. С ее слов, в тот день на обвиняемого напал родственник должностного лица и ударил по руке топором. Позже был суд, который Александр выиграл, и с этого момента сын главы должен был выплачивать денежные суммы.

В это же время сосед убитой предполагает, что Александра покрывают его родственники, так как тот мог покушаться на скопленный материнский капитал убитой — сумма составила больше 2 миллионов рублей.

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Напомним, что 36-летняя Любовь Белюшина из села Коптелово пропала в последних числах декабря 2022 года. На протяжении приблизительно 20 дней ее искали правоохранители и волонтеры. О пропаже сообщил бывший муж Любови. 37-летний Александр отрицал причастность к исчезновению экс-супруги, однако 11 января признался в ее убийстве. Брак Белюшиных продолжался 15 лет, однако в это время семья постоянно ссорилась.

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