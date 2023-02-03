На шоу Малахова раскрыли подробности убийства многодетной матери под Алапаевском

По версии односельчанки убитой, Александра Белюшина могли подставить из мести, так как у него возник конфликт с сыном главы села. Об этом женщина заявила в анонимном звонке на телепередачу. С ее слов, в тот день на обвиняемого напал родственник должностного лица и ударил по руке топором. Позже был суд, который Александр выиграл, и с этого момента сын главы должен был выплачивать денежные суммы.