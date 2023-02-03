Нарушения в области охраны атмосферного воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Росприроднадзор по согласованию с прокуратурой провел внеплановую проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле по соблюдению обязательных требований в области охраны окружающей среды и по факту причинения тяжкого вреда работникам предприятия.
Также основанием для проверки стали протоколы результатов инструментальных замеров выбросов в атмосферу и справка о наличии сверхнормативных выбросов на ЕВРАЗ НТМК, начиная с 2021 года.
Предприятием были предоставлены паспорта на пылегазоочистное оборудование с актами осмотра, должностные инструкции для персонала, занятого эксплуатацией и обслуживанием установок очистки газа, программа проведения техобслуживания, — следует из документов.
Проверяющие провели инструментальное обследование оборудования, отобрали пробы и направили их на экспертизу. В результате, на тагильском предприятии было выявлено четыре нарушения в области охраны атмосферного воздуха:
Теперь в отношении должностных лиц возбуждены административные дела. После рассмотрения, они будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила. По данным за 2021 год, комбинат выбросил 65,8 тысячи тонн вредных веществ. В конце 2022 года на предприятии была обновлена система охлаждения коксового газа, которая должна снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако это составит лишь 0,27% от всего объема вредных веществ.