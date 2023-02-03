Нарушения в области охраны атмосферного воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле

Напомним, ЕВРАЗ НТМК является главным загрязнителем воздуха Нижнего Тагила. По данным за 2021 год, комбинат выбросил 65,8 тысячи тонн вредных веществ. В конце 2022 года на предприятии была обновлена система охлаждения коксового газа, которая должна снизить выбросы на 176 тонн в год. Однако это составит лишь 0,27% от всего объема вредных веществ.