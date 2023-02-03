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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития

3 февраля 2023, 11:38
Фото: Пресс-служба УГМК
В филиале колледжа им. Ползунова в Кировграде подвели итоги реализации Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией, Кировградским заводом твердых сплавов и Уральским государственным колледжем.

Соглашение было подписано в 2021 году, сообщает пресс-служба УГМК.
Все присутствующие на мероприятии гости увидели, как изменилась материально-техническая база филиала колледжа в Кировграде в 2022 году после появления здесь нового оборудования. В том числе гости увидели современные лаборатории по компетенции «Электромонтаж».

Фото: Пресс-служба УГМК

Также здесь были установлены обучающие стенды, в том числе благодаря которым студенты получат теоретические знания, а освоят их на практике в оборудованных мастерских.

В ближайшие два года здесь планируют создать площадки для подготовки обучающихся по следующим направлениям: промышленная автоматика, металлургия, подземная разработка месторождений полезных ископаемых и некоторых других.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, все партнеры с особым вниманием подошли к подготовке профессиональных кадров. Также их заботило будущее школьников.

Также он сказал, что уверен, что выпускники школ, будут гордиться тем, что обучаются в таком современном вузе. 

Отмечается, что проект реализуется с 2019 года. Он будет продолжен до 2024 года.

Мы не просто «делаем будущее» нашему подрастающему поколению, обеспечиваем рабочими местами, но и создаем максимально комфортные условия жизни в муниципалитетах, – добавил директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Одним из главных итогов встречи стало подписание дополнительного соглашения о дальнейшей модернизации образовательного комплекса филиала колледжа. Также были определены приоритетные задачи и план мероприятий на ближайшие два года.

Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным министерством образования и молодежной политики и Уральской горно-металлургической компанией о реализации «Инженерной школы УГМК».

#Елена Озерова#УГМК#Общество#Университет#Студенты#Оборудование#Соглашение#Новости УрФО
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