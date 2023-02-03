Образовательные проекты УГМК получили новый импульс развития

Одним из главных итогов встречи стало подписание дополнительного соглашения о дальнейшей модернизации образовательного комплекса филиала колледжа. Также были определены приоритетные задачи и план мероприятий на ближайшие два года.



Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным министерством образования и молодежной политики и Уральской горно-металлургической компанией о реализации «Инженерной школы УГМК».