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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Обустройство дорог к участкам многодетных семей в селе под Тагилом обойдется в 7 млн

3 февраля 2023, 13:55
Фото: 1MI
Определен поставщик для обустройства подъездов к участкам многодетных семей в селе Лая под Нижним Тагилом. Победителем аукциона стало МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа».

Всего на тендер заявилось семь организаций. Казенное учреждение снизило начальную цену контракта почти на 30%, с 9,9 миллиона до 7 миллионов рублей, и стало победителем.

Средства на обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков многодетных семей были выделены из бюджета Горноуральского городского округа. Все работы на улицах Заречная и Полевая необходимо окончить до 30 сентября. Гарантия на выполненные работы составит три года.

Управление хозяйством ГГО зарегистрировано в 2006 году, руководителем с 2022 года является Виталий Сергиенко. Занимается МКУ инженерно-техническим проектированием, а также управлением проектами строительства.

Подъезды к земельным участкам многодетных семей оборудуют в селе под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Дороги#Многодетные#Строительство#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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