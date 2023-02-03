Обустройство дорог к участкам многодетных семей в селе под Тагилом обойдется в 7 млн

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Всего на тендер заявилось семь организаций. Казенное учреждение снизило начальную цену контракта почти на 30%, с 9,9 миллиона до 7 миллионов рублей, и стало победителем.
Средства на обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков многодетных семей были выделены из бюджета Горноуральского городского округа. Все работы на улицах Заречная и Полевая необходимо окончить до 30 сентября. Гарантия на выполненные работы составит три года.
Управление хозяйством ГГО зарегистрировано в 2006 году, руководителем с 2022 года является Виталий Сергиенко. Занимается МКУ инженерно-техническим проектированием, а также управлением проектами строительства.