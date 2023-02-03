Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Речь шла об инициативных проектах, реализованных в прошлом году. Со слов депутата, при подведении итогов 2022-го назрел вопрос об ускоренном осуществлении планов. В частности, депутат отметила строительство спортивной площадки в Верхней Салде, которое анонсировали в начале апреля. Фактически работы начались только 20 сентября, сообщает издание «ВСалде.ру».
...сейчас идёт сбор заявок на инициативные проекты 2023 года, и по результатам 2022 года мы помним, что очень тормозила все наши действия область. Сейчас всё это запускается чуть раньше уже, посмотрев на итог 2022 года область пересмотрела сроки, — рассказала в интервью «Орбита‑Сервис» Елена Сурова.
На сегодняшний день властями Свердловской области были пересмотрены сроки, в результате чего одобренные в региональных конкурсах инициативные проекты будут запускаться раньше, сообщает Елена Сурова. Также спикер гордумы выразила надежду на то, что теперь разработки будут реализовываться в срок.
Напомним, что Елена Сурова членствует в городской думы Верхней Салды на протяжении 6 лет. Кресло представителя нынешний спикер получила после самоотвода предыдущего председателя — Игоря Гуреева.