Председатель гордумы Верхней Салды обвинила областные власти в городских проблемах

На сегодняшний день властями Свердловской области были пересмотрены сроки, в результате чего одобренные в региональных конкурсах инициативные проекты будут запускаться раньше, сообщает Елена Сурова. Также спикер гордумы выразила надежду на то, что теперь разработки будут реализовываться в срок.