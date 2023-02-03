Профориентация начинается в яслях

Posted 3 февраля, 07:03
Published 3 февраля, 07:03
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Пандемия подчеркнула существующий дефицит медицинского персонала. Сегодня активно применяются проекты ранней профориентации как в школах, так и в детских садах. В Губкине Белгородской области принято решение обеспечить всестороннее развитие будущих медработников.
Познавательные игры в профессии позволят детям с ранних лет ознакомиться с различными сферами деятельности, что впоследствии поможет им сознательно выбрать профессию и не затеряться среди множества возможностей. Учителя помогают детям понять профессию через игру. До недавних пор они должны были самостоятельно создавать учебные материалы.
«Мы создали один класс, но решили продолжить и организовать медицинские группы на базе наших дошкольных учреждений. Мы обратились за поддержкой в приобретении оборудования к фонду „Поколение“. Большое им спасибо за помощь», — говорит Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского городского округа.
Скоч Андрей Владимирович и его благотворительный фонд передали детским садам специальное игровое оборудование. Они включают все, что необходимо для полного погружения в профессию: от спецодежды до наглядных учебных пособий. Такие инструменты, помимо своей основной функции, способствуют воспитанию у детей уважения и понимания важности работы медицинских работников.
«Такие уроки помогают детям создать более реалистичное представление о профессии, понять, что врачебная работа — это не только белый халат и стетоскоп, но и ответственность, строгие требования и глубокие знания», — считает воспитатель Людмила Шулянова.
Это уникальная возможность для детей изучить профессию врача изнутри, испытать на себе роль помощника врача и попрактиковать навыки, которые могут быть полезными в будущем.