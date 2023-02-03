Профориентация начинается в яслях

Познавательные игры в профессии позволят детям с ранних лет ознакомиться с различными сферами деятельности, что впоследствии поможет им сознательно выбрать профессию и не затеряться среди множества возможностей. Учителя помогают детям понять профессию через игру. До недавних пор они должны были самостоятельно создавать учебные материалы.