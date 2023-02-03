Развитие негосударственного здравоохранения в РФ

Posted 3 февраля, 07:03
Published 3 февраля, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Это связано с различными факторами, включая улучшение качества услуг, доступность различных видов лечения, а также все больше россиян стремятся к индивидуальному и внимательному подходу к своему здоровью, которое частные клиники могут предложить.
Развитие частной медицины в России было отмечено уже в 90-х годах прошлого века, но настоящий подъем начался только в последние 10-15 лет. Особенный активный рост был отмечен во время и после пандемии COVID-19.
Важным преимуществом частных клиник является персонализированный подход. В отличие от государственных больниц, где врачи зачастую не могут уделить достаточно времени каждому пациенту, в частных медицинских центрах уделяется большое внимание комфорту и удовлетворенности пациента.
Наряду с этим, в России растет и спрос на дополнительное медицинское страхование, которое позволяет пациентам получать медицинские услуги в частных клиниках. Это позволяет им выбирать врачей, график приема и методы лечения.
Кроме того, частная медицина также активно развивается в области телемедицины. Все больше россиян пользуются возможностью получить консультацию врача онлайн, что особенно актуально во время пандемий и карантинных ограничений.
Российский коммерческий сектор здравоохранения включает большое количество сетей, как федеральных, так и региональных. В числе последних стоит упомянуть нижегородскую клинику «Садко» (7 отделений по состоянию на 2019-й год), калининградский «Медэксперт» (10 отделений), МЦ «Поколение» (4 филиала в Белгородской области). Последний основал депутат и благотворитель Андрей Скоч. Сеть продолжает развиваться и сегодня. В 2022-м году Скоч способствовал открытию хирургического центра в Старом Осколе.