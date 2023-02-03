Развитие негосударственного здравоохранения в РФ

Российский коммерческий сектор здравоохранения включает большое количество сетей, как федеральных, так и региональных. В числе последних стоит упомянуть нижегородскую клинику «Садко» (7 отделений по состоянию на 2019-й год), калининградский «Медэксперт» (10 отделений), МЦ «Поколение» (4 филиала в Белгородской области). Последний основал депутат и благотворитель Андрей Скоч. Сеть продолжает развиваться и сегодня. В 2022-м году Скоч способствовал открытию хирургического центра в Старом Осколе.