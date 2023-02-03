«Реал» обратил свое внимание на защитника «Зенита» Ренана

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Защитник «Зенита» Роберт Ренан заинтересовал мадридский «Реал».
Отмечается, что игрок перешел в стан сине-бело-голубых в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто.
Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на бразильскую прессу, 19-летний футболист считается королевским клубом отличным приобретением на будущее. Сливочные видят в бразильце потенциально сильного футболиста.
Напомним, что Ренан является воспитанником «Коринтианс». На его счету за бразильскую команду 13 проведенных встреч и два ассиста.