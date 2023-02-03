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Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

«Реал» обратил свое внимание на защитника «Зенита» Ренана

Сегодня, 19:34
Бразильский игрок еще не выступал за петербуржцев.

Защитник «Зенита» Роберт Ренан заинтересовал мадридский «Реал».

Отмечается, что игрок перешел в стан сине-бело-голубых в рамках обмена с «Коринтианс» на Алберто.

Как сообщает «Советский спорт», ссылающийся на бразильскую прессу, 19-летний футболист считается королевским клубом отличным приобретением на будущее. Сливочные видят в бразильце потенциально сильного футболиста.

Напомним, что Ренан является воспитанником «Коринтианс». На его счету за бразильскую команду 13 проведенных встреч и два ассиста.

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