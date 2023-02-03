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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Щелочь вытекла из грузового вагона на ж/д станции в Екатеринбурге

3 февраля 2023, 16:07
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Екатеринбурге 3 февраля 2023 года на станции Свердловск — Сортировочный из грузового вагона — контейнера вытекла щелочь. Во время инцидента никто не пострадал.

Предварительной причиной произошедшего называется техническая неисправность металлической емкости, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве уточнили, что отсутствовала угроза окружающей среде. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа.

В результате начата проверка, после окончания которой, будет дана оценка действиям работников транспорта по соблюдению требований законодательства.

По завершении осмотра вагон был отцеплен от состава, а сама течь устранена.

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#Ирина Кирилова#Инцидент#Окружающая среда#Происшествия#Экология#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область
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