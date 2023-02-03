Щелочь вытекла из грузового вагона на ж/д станции в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Предварительной причиной произошедшего называется техническая неисправность металлической емкости, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Также в ведомстве уточнили, что отсутствовала угроза окружающей среде. На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа.
В результате начата проверка, после окончания которой, будет дана оценка действиям работников транспорта по соблюдению требований законодательства.
По завершении осмотра вагон был отцеплен от состава, а сама течь устранена.