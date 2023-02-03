Сероводород и диоксид азата превышали норму в воздухе Нижнего Тагила в январе

Ранее «Уральское УГМС» выложило отчет по итогам замеров передвижной лаборатории в 2022 году. Отборы 50 проб проводились в двух точках Северного поселка. Из них с превышениями вредных веществ были всего три. При этом годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза.