Сероводород и диоксид азата превышали норму в воздухе Нижнего Тагила в январе

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Пост «Уральского УГМС» поймал 6 января превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке. В этот же день станция ведомства зафиксировала на Тагилстрое превышение диоксида серы в размере 1,03 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение диоксида азота до 2 ПДК 13 января.
Ранее «Уральское УГМС» выложило отчет по итогам замеров передвижной лаборатории в 2022 году. Отборы 50 проб проводились в двух точках Северного поселка. Из них с превышениями вредных веществ были всего три. При этом годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза.