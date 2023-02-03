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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Сероводород и диоксид азата превышали норму в воздухе Нижнего Тагила в январе

3 февраля 2023, 12:17
Фото: TagilCity.ru
Два дня в январе газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС фиксировали в воздухе Нижнего Тагила превышение нормы вредных веществ.

Пост «Уральского УГМС» поймал 6 января превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке. В этот же день станция ведомства зафиксировала на Тагилстрое превышение диоксида серы в размере 1,03 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru показывал превышение диоксида азота до 2 ПДК 13 января.

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Ранее «Уральское УГМС» выложило отчет по итогам замеров передвижной лаборатории в 2022 году. Отборы 50 проб проводились в двух точках Северного поселка. Из них с превышениями вредных веществ были всего три. При этом годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза.

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#Выбросы#Замеры#УГМС#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Анна Григорьева
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