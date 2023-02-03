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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Сероводородом дышали в январе жители Тагила, а дороги в пригороде обустроят за 7 млн

3 февраля 2023, 15:53
Фото: TagilCity.ru
Сероводородом дышали в январе жители Тагила, а дороги под селом Лая обустроят за 7 млн. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 3 февраля.

Два дня в январе газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС фиксировали в воздухе Нижнего Тагила превышение нормы вредных веществ. 6 января сероводород был превышен на Сухоложском поселке, а диоксид серы – на Тагилстрое.

Сероводород и диоксид азота превышали норму в воздухе Нижнего Тагила в январе
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Нарушения в области охраны воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле. Проверки проводились после жалоб местных жителей на выбросы ЕВРАЗ НТМК, а также зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ.

Нарушения в области охраны атмосферного воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле
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Мэрия Верхней Пышмы требует взыскать с застройщика «Пышмастройинвест» 186 млн рублей, а иск на 150 млн рублей выдвинуло ООО «1Капитал» к трем физлицам. Юрлицо хочет взыскать убытки из-за вывода денег со счетов компании. Выясняем, какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в январе.

Долги по налогам и корпоративные споры. Крупные арбитражные дела за январь
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В Свердловской области утверждены новые расценки для оплаты электроэнергии. Теперь жители будут платить по одноставочному тарифу. Скидка на использование электричества по ночам отменена. Рассказываем о том, как изменится оплата за свет.

Как изменится оплата за электричество в Нижнем Тагиле на одноставочном тарифе
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Стал известен поставщик для обустройства подъездов к участкам многодетных семей в селе Лая под Нижним Тагилом. Это МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Обустройство дорог обойдется в 7 млн рублей.

Обустройство дорог к участкам многодетных семей в селе под Тагилом обойдется в 7 млн
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#Елена Озерова#Воздух#Сероводород#Диоксид азота#Долги#Арбитражные дела#Обустройство#Дороги#Происшествия#Общество#Экология#Нижний Тагил#Новости УрФО
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