Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:57
Два дня в январе газоанализатор TagilCity.ru и посты УГМС фиксировали в воздухе Нижнего Тагила превышение нормы вредных веществ. 6 января сероводород был превышен на Сухоложском поселке, а диоксид серы – на Тагилстрое.
Нарушения в области охраны воздуха выявлены на НТМК в Нижнем Тагиле. Проверки проводились после жалоб местных жителей на выбросы ЕВРАЗ НТМК, а также зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ.
Мэрия Верхней Пышмы требует взыскать с застройщика «Пышмастройинвест» 186 млн рублей, а иск на 150 млн рублей выдвинуло ООО «1Капитал» к трем физлицам. Юрлицо хочет взыскать убытки из-за вывода денег со счетов компании. Выясняем, какие многомиллионные иски подавались в Арбитражный суд Свердловской области в январе.
В Свердловской области утверждены новые расценки для оплаты электроэнергии. Теперь жители будут платить по одноставочному тарифу. Скидка на использование электричества по ночам отменена. Рассказываем о том, как изменится оплата за свет.
Стал известен поставщик для обустройства подъездов к участкам многодетных семей в селе Лая под Нижним Тагилом. Это МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа». Обустройство дорог обойдется в 7 млн рублей.