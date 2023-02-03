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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Смог накроет Нижний Тагил

3 февраля 2023, 12:07
Фото: 1MI

Смог накроет Свердловскую область

В Свердловской области в период с 3 февраля в 20.00 и до 7 февраля в 20.00 в воздухе ожидается неблагоприятный период для рассеивания вредных примесей.

Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях сообщило Уральское УГМС.

Отмечается, что вредные примеси будут плохо рассеиваться из-за неподходящей для этого погоды. В связи с этим объявлено предупреждение о смоге. Отмена его запланирована на 7 февраля в 20.00.

Напомним, что в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле ожидается до -17 градусов ночью и до -10 в дневное время. При этом скорость ветра достигнет максимум двух метров в секунду.

Морозы до -17 ожидаются в Нижнем Тагиле
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#Свердловская область#Погода#Природа#Ветер#Примеси#Вредные примеси#Опасные примеси#Экология#Новости УрФО#Елена Озерова#Нижний Тагил
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