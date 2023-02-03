Смог накроет Нижний Тагил

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях сообщило Уральское УГМС.
Отмечается, что вредные примеси будут плохо рассеиваться из-за неподходящей для этого погоды. В связи с этим объявлено предупреждение о смоге. Отмена его запланирована на 7 февраля в 20.00.
Напомним, что в предстоящие выходные в Нижнем Тагиле ожидается до -17 градусов ночью и до -10 в дневное время. При этом скорость ветра достигнет максимум двух метров в секунду.