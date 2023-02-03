Столицей Тотального диктанта в 2023 году стал Нижний Тагил

Теперь, когда Нижний Тагил стал победителем, город может ожидать прибытия журналиста и писателя Василия Авченко. Он приедет 8 апреля и прочитает для всех участников текст на Демидовском заводе. Желающим проверить свою грамотность открылась возможность написать текст в сторожевой башне на Лисьей горе.