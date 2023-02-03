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Published Сегодня, 01:07

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Updated Сегодня, 01:11

Столицей Тотального диктанта в 2023 году стал Нижний Тагил

3 февраля 2023, 01:07
Фото: 1MI
По результатам подсчета голосов организаторы акции «Тотальный диктант» объявили победителя конкурса за звание столицы проведения мероприятия — им стал Нижний Тагил. За город проголосовали 18 242 раза.

До Нижнего Тагила столицей всемирной просветительской акции 13 раз становился Новосибирск — место, где зародилась традиция писать под диктовку трудные с точки зрения орфографии, пунктуации и других правил русского языка тексты. В другие годы центром мероприятия становились Владивосток, Санкт-Петербург и даже эстонский Таллин.

Теперь, когда Нижний Тагил стал победителем, город может ожидать прибытия журналиста и писателя Василия Авченко. Он приедет 8 апреля и прочитает для всех участников текст на Демидовском заводе. Желающим проверить свою грамотность открылась возможность написать текст в сторожевой башне на Лисьей горе.

Дорогие друзья! Сегодня наш город победил в непростой борьбе. Сегодня мы выиграли право называться столицей «Тотального диктанта» 2023 года. Я от всей души благодарю всех, кто поддержал наш славный город, город трудовой доблести. Не сомневаюсь, что мы проведем это мероприятие на самом высоком уровне и верю, что это не последняя наша победа, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, что редакция TagilCity.ru следила за голосованием и отмечала, что Нижний Тагил лидировал на протяжении нескольких дней, постепенно увеличивая отрыв от главного конкурента — Омска.

Нижний Тагил лидирует в голосовании за звание столицы «Тотального диктанта — 2023»
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#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Город#Тотальный диктант#Победа#Конкурс#Голосование#Анна Варнакина
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