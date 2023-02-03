Столицей Тотального диктанта в 2023 году стал Нижний Тагил

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 01:11
Updated Сегодня, 01:11
До Нижнего Тагила столицей всемирной просветительской акции 13 раз становился Новосибирск — место, где зародилась традиция писать под диктовку трудные с точки зрения орфографии, пунктуации и других правил русского языка тексты. В другие годы центром мероприятия становились Владивосток, Санкт-Петербург и даже эстонский Таллин.
Теперь, когда Нижний Тагил стал победителем, город может ожидать прибытия журналиста и писателя Василия Авченко. Он приедет 8 апреля и прочитает для всех участников текст на Демидовском заводе. Желающим проверить свою грамотность открылась возможность написать текст в сторожевой башне на Лисьей горе.
Дорогие друзья! Сегодня наш город победил в непростой борьбе. Сегодня мы выиграли право называться столицей «Тотального диктанта» 2023 года. Я от всей души благодарю всех, кто поддержал наш славный город, город трудовой доблести. Не сомневаюсь, что мы проведем это мероприятие на самом высоком уровне и верю, что это не последняя наша победа, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что редакция TagilCity.ru следила за голосованием и отмечала, что Нижний Тагил лидировал на протяжении нескольких дней, постепенно увеличивая отрыв от главного конкурента — Омска.