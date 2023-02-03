В Елани от мобилизованного скрыли бронь и отправили на СВО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В учебном центре мужчине не сообщили, что на него пришла бронь с работы, и 18 января он был отправлен на СВО. Об этом рассказала ЕАН супруга мужчины Елена.
Она рассказала, что у ее супруга военное прошлое и он участвовал в чеченской компании. После он уволился и стал запасником. По ее словам, 18 октября его мобилизовали. До 18 января он проходил подготовку в Елани, а сейчас он уже на фронте в ДНР.
Также женщина поделилась что по специальности супруг водитель, в Елани его два месяца готовили на артиллериста, а в ДНР он находится в пехоте.
По словам супруги, ее муж получил бронь на предприятии ОПК, на котором работает. Об этом она узнала из военкомата. После этого она пожаловалась на произошедшее в главный военкомат и губернатору Свердловской области, а также уполномоченную по правам человека. Она требует, чтобы мужчину вернули домой.