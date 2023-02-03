В Елани от мобилизованного скрыли бронь и отправили на СВО

Она рассказала, что у ее супруга военное прошлое и он участвовал в чеченской компании. После он уволился и стал запасником. По ее словам, 18 октября его мобилизовали. До 18 января он проходил подготовку в Елани, а сейчас он уже на фронте в ДНР.