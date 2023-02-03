В Госдуме предложили мобилизовать безработных жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Парламентарий рассказал, что к нему поступают просьбы о возвращении из зоны спецоперации сотрудников, без которых производство «просто встает». Депутат признает наличие проблемы и предлагает свое решение, которое он обсуждал в Талице.
Так, полагает Иванов, первоочередно необходимо мобилизовать безработных жителей России (в частности, Свердловской области). Для них, уверен представитель региона, это будет радостным событием, потому что участие в СВО — «работа почетная, зарплата высокая». О своей инициативе народный избранник рассказал в личном telegram-канале.