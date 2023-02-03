В Госдуме предложили мобилизовать безработных жителей Свердловской области

Так, полагает Иванов, первоочередно необходимо мобилизовать безработных жителей России (в частности, Свердловской области). Для них, уверен представитель региона, это будет радостным событием, потому что участие в СВО — «работа почетная, зарплата высокая». О своей инициативе народный избранник рассказал в личном telegram-канале.