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Updated Сегодня, 07:53

В Госдуме предложили мобилизовать безработных жителей Свердловской области

3 февраля 2023, 07:51
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Максим Иванов предложил мобилизовать безработных жителей страны (в частности, Свердловской области). С его слов, в первую очередь при мобилизационных мероприятиях должны быть задействованы «клиенты центра занятости».

Парламентарий рассказал, что к нему поступают просьбы о возвращении из зоны спецоперации сотрудников, без которых производство «просто встает». Депутат признает наличие проблемы и предлагает свое решение, которое он обсуждал в Талице.

Так, полагает Иванов, первоочередно необходимо мобилизовать безработных жителей России (в частности, Свердловской области). Для них, уверен представитель региона, это будет радостным событием, потому что участие в СВО — «работа почетная, зарплата высокая». О своей инициативе народный избранник рассказал в личном telegram-канале.

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