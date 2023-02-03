Вклад бизнеса в развитие спорта и физкультуры в России

Сергей Галицкий основал команду «Краснодар» и создал футбольную академию. Сегодня она состоит из 38 филиалов. Благодаря его финансовой поддержке, в столице Кубани в 2016-м появился футбольный стадион на 35 тысяч зрителей. А в 2022 году Галицкий спонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории Кубанского государственного университета.