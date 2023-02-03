Вклад бизнеса в развитие спорта и физкультуры в России

Posted 3 февраля, 07:03
Published 3 февраля, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Олег Дерипаска и его БФ «Вольное дело» активно развивают спортивную инфраструктуру в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Среди осуществленных проектов — реконструкция футбольной арены «Кубань», ремонт ФОКа и строительство 14 новых универсальных стадионов. Недавно Дерипаска также поддержал создание центров единоборств в Братске, Саяногорске и Тайшете.
Роман Абрамович также внес значительный вклад в поддержку спорта в РФ. В 2012-м он безвозмездно передал стадион «Арена Омск» в собственность НП «Клуб „Авангард“». Он также профинансировал строительство хоккейного центра.
В 1999 году Владимир Потанин основал благотворительный фонд, который с 2020 года начал направлять средства на развитие любительского спорта. Это стало особенно важным после пандемии COVID-19, из-за которой отечественный спорт серьезно пострадал.
Депутат Госдумы и экс-бизнесмен Скоч Андрей известен своими инициативами по развитию физкультуры и спорта. Его фонд «Поколение» организует одноименные соревнования по дзюдо в Белгородской области. Также Андрей Владимирович Скоч активно поддерживает строительство спортплощадок в небольших населенных пунктах субъекта федерации.
Сергей Галицкий основал команду «Краснодар» и создал футбольную академию. Сегодня она состоит из 38 филиалов. Благодаря его финансовой поддержке, в столице Кубани в 2016-м появился футбольный стадион на 35 тысяч зрителей. А в 2022 году Галицкий спонсировал создание арены для пляжных видов спорта на территории Кубанского государственного университета.