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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Водитель из Нижнего Тагила наказан за отказ впустить маму с ребенком в автобус

3 февраля 2023, 08:29
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле подошла к концу проверка после недопуска водителем женщины с маленьким ребенком в салон автобуса.

Провинившегося водителя наказали, рассказал начальник управления горхозяйством мэрии Андрей Лебедев в эфире «Тагил-ТВ».

Проверка показала, что водитель действительно не впустил женщину в салон. Мужчина отказал матери из-за того, что был неисправен автобус — у него не открывалась одна половина двери. Тем не менее от ответственности перевозчика это не освобождает.

Также Лебедев добавил, что автобусы «Симаз» более удобны для родителей с колясками, так как там низкие полы. Всего городом куплено 17 таких транспортных средств. Эти автобусы также удобны для инвалидов. Курсируют транспортные средства по разным маршрутам города.

Водителя проверят после отказа пустить женщину с коляской в автобус в Тагиле
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#Нижний Тагил#Водитель#Коляска#Салон#Отказ#Наказание#Перевозщик#Происшествия#Елена Озерова
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