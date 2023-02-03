Водитель из Нижнего Тагила наказан за отказ впустить маму с ребенком в автобус

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Провинившегося водителя наказали, рассказал начальник управления горхозяйством мэрии Андрей Лебедев в эфире «Тагил-ТВ».
Проверка показала, что водитель действительно не впустил женщину в салон. Мужчина отказал матери из-за того, что был неисправен автобус — у него не открывалась одна половина двери. Тем не менее от ответственности перевозчика это не освобождает.
Также Лебедев добавил, что автобусы «Симаз» более удобны для родителей с колясками, так как там низкие полы. Всего городом куплено 17 таких транспортных средств. Эти автобусы также удобны для инвалидов. Курсируют транспортные средства по разным маршрутам города.