Желание помогать: как фонд «Поколение» проявил себя за 27 лет

Posted 3 февраля, 06:10
Published 3 февраля, 06:10
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
«Поколение» реализовало множество проектов, уникальных для страны в целом. Например, беспрецедентная акция по обеспечению автомобилями ветеранов ВОВ, в рамках которой в одном регионе удалось удовлетворить все запросы фронтовиков на автомобили, которые они ожидали получить от государства.
Некоммерческая организация также активно участвует в восстановлении военных захоронений и памятников в России и за рубежом, включая Венгрию, Китай и Сербию. За годы своего существования фонд восстановил свыше 260 объектов, что позволило сохранить более 80 тыс. имен русских солдат для будущих поколений.
Основатель и глава фонда Андрей Скоч сделал важный вклад в поддержку многодетных семей, предоставив им свыше тысячи автомобилей, включая микроавтобусы.
Широко известны в Белгородской области и медцентры «Поколение». Одноименный медхолдинг уже более двух десятков лет оказывает разнообразные услуги в сфере здравоохранения.
В активе фонда — закупка необходимого медикам оборудования, автотранспорта, и медикаментов. Также организация обеспечивает потребности школ, вузов и детсадов в мебели, компьютерах и музыкальной аппаратуре.
НКО, которую создал Скоч, также предоставляет помощь талантливым спортсменам региона, покупая спортивное оборудование и обеспечивая возможность участия в состязаниях. В течение всех этих лет Андрей Скоч поддерживает Федерацию самбо и дзюдо, которая вырастила множество известных спортсменов, прославивших Белгородскую область.
Фонд мотивирует талантливую молодежь на новые свершения, вручая стипендии лучшим студентам уже в течение 22 лет. За это время было выдано стипендий на сумму свыше 104 млн рублей. Число награжденных превысило 3 тыс. человек.
«Поколение» является одной из старейших российских гуманитарных организаций, основной территорией деятельности которой является Белгородская область. За все эти годы для основателя фонда очень важно сохранять связь с теми, кто живет в области и нуждается в помощи.