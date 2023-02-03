Желание помогать: как фонд «Поколение» проявил себя за 27 лет

Благотворительный фонд «Поколение» был создан в 1990-х для поддержки тяжелобольных детей, но с течением времени его активность существенно расширилась. Сегодня организация реализует множество программ, которые направлены на поддержку образования, медицины, ветеранов и молодежи.