Жители частных домов в Екатеринбурге жалуются на крупные суммы в счетах за коммуналку

Напомним, что тариф «день-ночь» отменили 19 января 2023 года. Данная тарифная сетка была выгодна жителям частного сектора, которые обогревают дома при помощи электрических котлов. Одна из жительниц поселка Прохладный пожаловалась, что счет в ее квитанции увеличился в 2,5 раза — с приблизительно 5 тысяч рублей до 12 тысяч.