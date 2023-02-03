Жители частных домов в Екатеринбурге жалуются на крупные суммы в счетах за коммуналку

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Напомним, что тариф «день-ночь» отменили 19 января 2023 года. Данная тарифная сетка была выгодна жителям частного сектора, которые обогревают дома при помощи электрических котлов. Одна из жительниц поселка Прохладный пожаловалась, что счет в ее квитанции увеличился в 2,5 раза — с приблизительно 5 тысяч рублей до 12 тысяч.
Со слов женщины, благодаря ныне отмененному тарифу она обогревала дом ночью при помощи котла, а в дневное время суток оставляла в режиме поддержания. Подобная схема позволяла платить меньше, рассказала свердловчанка изданию Е1.
Ранее двухставочный тариф действовал с 23 до 7 часов. Для перепрограммирования счетчиков необходимо обратиться в энергосбытовую компанию.