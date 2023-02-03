Жители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваи

В ноябре и декабре прошлого года пассажиропоток составил 1 122 775 и 1 081 851 человек. При этом за 2021-2022 год в трамвае стало больше людей, оплачивающих полную стоимость проезда, нежели льготников.



Также начальство «Тагильского трамвая» решило проиндексировать зарплаты сотрудникам на 13,9%. Индексация будет произведена с 1 апреля. Также будет пополнен штат водителей и кондукторов и улучшено транспортное обслуживание. Будет выпущено большее количество рейсов во все районы Нижнего Тагила.