Жители Нижнего Тагила стали чаще выбирать трамваи

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
Всего в 2022 году на трамвае в Нижнем Тагиле было перевезено 12 376 732 человек (+1 млн 358 тысяч 240 пассажиров в сравнении с 2021 годом). Это наибольшее число за последние годы, сообщает «Тагильский трамвай».
В ноябре и декабре прошлого года пассажиропоток составил 1 122 775 и 1 081 851 человек. При этом за 2021-2022 год в трамвае стало больше людей, оплачивающих полную стоимость проезда, нежели льготников.
Также начальство «Тагильского трамвая» решило проиндексировать зарплаты сотрудникам на 13,9%. Индексация будет произведена с 1 апреля. Также будет пополнен штат водителей и кондукторов и улучшено транспортное обслуживание. Будет выпущено большее количество рейсов во все районы Нижнего Тагила.
Напомним, что ранее, с 1 февраля «Тагильский трамвай» выпустил на линии маршрутов №6 и №11 трамвай новой модели. Перед началом курсирования с пассажирами трамвай был опробован в деле по направлению на Северный посёлок.
Особенность данных транспортных средств в том, что в области средней двери там низкий пол, что удобно для маломобильных пассажиров, пенсионеров и родителей с колясками. В каждом таком салоне имеется 27 сидячих мест и 4 с откидными сиденьями.