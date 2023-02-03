Жителя Екатеринбурга лишили иномарки из-за долгов по коммуналке

Екатеринбуржец не стал добровольно оплачивать услуги исполнителя, а также не явился на прием к судебному приставу. Запросы в кредитные организации были направлены федеральным органом исполнительной власти. Был получен ответ о том, что в собственности должника присутствует иномарка.