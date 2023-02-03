Жителя Екатеринбурга лишили иномарки из-за долгов по коммуналке

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Екатеринбуржец не стал добровольно оплачивать услуги исполнителя, а также не явился на прием к судебному приставу. Запросы в кредитные организации были направлены федеральным органом исполнительной власти. Был получен ответ о том, что в собственности должника присутствует иномарка.
Судебные приставы прибыли по месту жительства екатеринбуржца, подготовили акт описи и ареста машины. В случае, если житель Екатеринбурга продолжит отказываться платить, его машину оценят, а после выставят на торги, сообщает свердловское УФССП.