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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Жителя Екатеринбурга лишили иномарки из-за долгов по коммуналке

3 февраля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Судебные приставы наложили арест на машину марки Kia Rio жителя Екатеринбурга, который не оплачивал квитанции по коммунальным услугам. Сумма скопившегося долга насчитывает полмиллиона рублей.

Екатеринбуржец не стал добровольно оплачивать услуги исполнителя, а также не явился на прием к судебному приставу. Запросы в кредитные организации были направлены федеральным органом исполнительной власти. Был получен ответ о том, что в собственности должника присутствует иномарка.

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Судебные приставы прибыли по месту жительства екатеринбуржца, подготовили акт описи и ареста машины. В случае, если житель Екатеринбурга продолжит отказываться платить, его машину оценят, а после выставят на торги, сообщает свердловское УФССП.

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#Екатеринбург#Экономика#Автомобиль#Налоговая#Арест имущества#Анна Варнакина
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