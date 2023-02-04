77 лифтов за 190 млн рублей заменят в Нижнем Тагиле в 2023 году

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Список домов, в которых будут заменены лифты, мэр города Владислав Пинаев обещал озвучить позднее. Также он отметил, что за три года в Нижнем Тагиле было заменено уже 312 старых лифтов. Работа будет продолжена.
Ранее сообщалось, что Свердловская область получит 700 млн рублей на замену лифтового оборудования и газификацию. На эти деньги будут заменены старые лифты и созданы проекты капитального строительства в области газификации. Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 млн рублей на новые лифты для Нижнего Тагила, Асбеста, Заречного, Лесного и Екатеринбурга.
Напомним, что, как правило, срок службы лифта составляет 25 лет. После этого срока он изношен и нуждается в замене. А практика показывает, что отдельные части подъемного механизма требуют ремонта раньше положенного срока.