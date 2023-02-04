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77 лифтов за 190 млн рублей заменят в Нижнем Тагиле в 2023 году

4 февраля 2023, 12:41
Фото: 1MI
В 2023 году в Нижнем Тагиле планируется заменить 77 лифтов, которые отслужили свой срок. На эти цели из бюджета региона будет потрачено 190 млн рублей.

Список домов, в которых будут заменены лифты, мэр города Владислав Пинаев обещал озвучить позднее. Также он отметил, что за три года в Нижнем Тагиле было заменено уже 312 старых лифтов. Работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Свердловская область получит 700 млн рублей на замену лифтового оборудования и газификацию. На эти деньги будут заменены старые лифты и созданы проекты капитального строительства в области газификации. Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 млн рублей на новые лифты для Нижнего Тагила, Асбеста, Заречного, Лесного и Екатеринбурга.

Напомним, что, как правило, срок службы лифта составляет 25 лет. После этого срока он изношен и нуждается в замене. А практика показывает, что отдельные части подъемного механизма требуют ремонта раньше положенного срока.

Свердловская область получит 700 миллионов рублей на замену лифтов и газификацию
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Лифты#Замена#Замена лифтов#Старые дома#Бюджет#Деньги#Город#Эксклюзив#Владислав Пинаев
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