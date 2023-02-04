77 лифтов за 190 млн рублей заменят в Нижнем Тагиле в 2023 году

Ранее сообщалось, что Свердловская область получит 700 млн рублей на замену лифтового оборудования и газификацию. На эти деньги будут заменены старые лифты и созданы проекты капитального строительства в области газификации. Из регионального бюджета в 2023 году выделят 400 млн рублей на новые лифты для Нижнего Тагила, Асбеста, Заречного, Лесного и Екатеринбурга.