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Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения

4 февраля 2023, 06:39
Фото: 1MI
У Центра организации дорожного движения новый директор. Им стал бывший начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов.

Теперь Анатолий Чернов поступил на муниципальную службу и приступил к своим обязанностям в должности замдиректора Центра, являющегося бывшим МБУ «Сигнал-3». О назначении рассказали в мэрии.

Ранее, в начале лета 2022 года главой МБУ «Сигнал-3» был назначен сотрудник ФСБ в прошлом, бывший директор по безопасности УВЗ Вячеслав Масальский. Тогда прошлый руководитель ведомства Вячеслав Сизов отправился на заслуженный отдых.

А осенью того же года мэрия переименовала «Сигнал-3» в Центр организации дорожного движения. Таким образом полномочия учреждения стали шире. Поэтому еще одним заместителем директора по производству стал Алексей Панченко.

Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов вышел на свободу
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Назначение#Замначальника#ГИБДД#Общество#Алексей Панченко#Анатолий Чернов#Вячеслав Масальский
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