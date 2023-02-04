Анатолий Чернов стал новым замдиректора Центра организации дорожного движения

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Теперь Анатолий Чернов поступил на муниципальную службу и приступил к своим обязанностям в должности замдиректора Центра, являющегося бывшим МБУ «Сигнал-3». О назначении рассказали в мэрии.
Ранее, в начале лета 2022 года главой МБУ «Сигнал-3» был назначен сотрудник ФСБ в прошлом, бывший директор по безопасности УВЗ Вячеслав Масальский. Тогда прошлый руководитель ведомства Вячеслав Сизов отправился на заслуженный отдых.
А осенью того же года мэрия переименовала «Сигнал-3» в Центр организации дорожного движения. Таким образом полномочия учреждения стали шире. Поэтому еще одним заместителем директора по производству стал Алексей Панченко.