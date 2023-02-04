Бездомный был пойман по геолокации после кражи беспроводных наушников в Екатеринбурге

На месте они взяли записи с камер видеонаблюдения и узнали, как выглядит вор. Далее они патрулировали улицу Шевченко, попавшее в поле геометки от беспроводных наушников. Там они и увидели мужчину, похожего на того, что попался на записи камер. При виде стражей порядка он заметно занервничал.



В ходе опроса выяснилось, что краденые вещи мужчина получил от своего друга. Далее правоохранители задержали и его. Оказалось, что он бездомный с множеством судимостей за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.