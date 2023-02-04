Бездомный был пойман по геолокации после кражи беспроводных наушников в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
43-лентий мужчина проник в хостел на улице Лермонтова и украл имущество, в том числе сумки с наушниками AirPods, банковскими картами, золотыми украшениями и документами. Все вещи принадлежали двум студентам, которым 18 и 19 лет.
По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемый был задержан на территории Железнодорожного района. В номер мужчина проник 31 января, он пролез через окно. Когда студенты обнаружили пропажу, они пожаловались администратору. Она и вызвала правоохранителей.
По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Свердловской области, потерпевший студент уточнил, что его наушники подключены к приложению-локатору. Поэтому гарнитуру получится отследить.
В это же время на телефон потерпевшего пришло смс о том, что с его карты списаны деньги. Списание произошло в одной из торговых точек, по адресу которой и поехали сотрудники Росгвардии.
На месте они взяли записи с камер видеонаблюдения и узнали, как выглядит вор. Далее они патрулировали улицу Шевченко, попавшее в поле геометки от беспроводных наушников. Там они и увидели мужчину, похожего на того, что попался на записи камер. При виде стражей порядка он заметно занервничал.
В ходе опроса выяснилось, что краденые вещи мужчина получил от своего друга. Далее правоохранители задержали и его. Оказалось, что он бездомный с множеством судимостей за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.