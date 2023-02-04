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Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн

4 февраля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Подрядчика для благоустройства дворов у домов на улицах Дружинина, 39 и Зари, 99 ищет администрация Нижнего Тагила. Начальная цена контракта составляет 68,6 миллиона рублей.

Приступить к выполнению работ необходимо 15 апреля и окончить реконструкцию до 30 сентября. Объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 15 октября 2023 года.

Общая площадь благоустройства на улице Зари составит 14 тысяч квадратных метров, а на Дружинина — 21,1 тысячи квадратных метров. Проектами предусматриваются увеличение ширины внутриквартальных проездов, организация пешеходных тротуаров и велодорожек с разметкой.

Во дворах появятся детские игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослого населения. У подъездов будут установлены скамейки и урны. В свободной от застройки и мощения территории строители оборудуют газоны и цветники. Там посадят новые кустарники и деревья.

Проект благоустройства двора на улице Дружинина, 39Проект благоустройства двора на улице Дружинина, 39
Проект благоустройства двора на улице Зари, 99Проект благоустройства двора на улице Зари, 99
Проект благоустройства двора на улице Дружинина, 39
Фото: Проектная документация

Гарантия на выполненные работы составит три года. Если за этот период обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок будет продлен. Подать заявки на участие в тендере можно до 8 февраля.

Напомним, в 2023 году также начнется благоустройство Нижне-Выйского сквера. Этот объект выбрали жители Нижнего Тагила путем голосования. В рамках реконструкции там появится «Паровоз Черепановых» в честь 190-летия постройки первого паровоза.

Новый «Паровоз Черепановых» появится в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Ремонт#Закупка#Спарк#Двор#Экономика#Общество#Эксклюзив
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