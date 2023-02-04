Два двора на Вагонке и ГГМ реконструируют в Нижнем Тагиле за 68,6 млн

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Приступить к выполнению работ необходимо 15 апреля и окончить реконструкцию до 30 сентября. Объекты будут введены в эксплуатацию не позднее 15 октября 2023 года.
Общая площадь благоустройства на улице Зари составит 14 тысяч квадратных метров, а на Дружинина — 21,1 тысячи квадратных метров. Проектами предусматриваются увеличение ширины внутриквартальных проездов, организация пешеходных тротуаров и велодорожек с разметкой.
Во дворах появятся детские игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха взрослого населения. У подъездов будут установлены скамейки и урны. В свободной от застройки и мощения территории строители оборудуют газоны и цветники. Там посадят новые кустарники и деревья.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Если за этот период обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то гарантийный срок будет продлен. Подать заявки на участие в тендере можно до 8 февраля.
Напомним, в 2023 году также начнется благоустройство Нижне-Выйского сквера. Этот объект выбрали жители Нижнего Тагила путем голосования. В рамках реконструкции там появится «Паровоз Черепановых» в честь 190-летия постройки первого паровоза.